Riassunto: Moody’s rileva il pacchetto di maggioranza in GCR Ratings e si espande in Africa

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi annuncia di aver concordato l’acquisto di una quota di maggioranza (51%) in Global Credit Rating Company Limited (GCR), agenzia di rating creditizio leader in Africa con operazioni in tutto il continente, inclusi Sudafrica, Nigeria, Senegal, Kenya e Mauritius.

“I rating di GCR svolgono un ruolo significativo nell’espansione dei mercati finanziari africani perché forniscono informazioni critiche sul credito in diverse economie e settori”, ha commentato Rob Fauber, presidente e Chief Executive Officer di Moody’s. “Combinando le riuscite attività nazionali di GCR con l’esperienza mondiale di Moody’s disponiamo di un’opportunità unica per espandere la presenza di Moody’s in una regione ad alta crescita”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

SHIVANI KAK



Rapporti con gli investitori



+1 212-553-0298



shivani.kak@moodys.com

OPPURE

JOE MIELENHAUSEN



Comunicazioni



+1 212-553-1461



joe.mielenhausen@moodys.com

OPPURE

KIRSTEN KNIGHT



Comunicazioni



+44 20-7772-8657



Kirsten.knight@moodys.com