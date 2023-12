Riassunto: Moody’s lancia Moody’s Research Assistant, uno strumento GenAI per alimentare gli approfondimenti analitici

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) ha annunciato oggi il lancio di Moody’s Research Assistant, uno strumento di ricerca e analisi unico nel suo genere, alimentato dall’intelligenza artificiale generativa (GenAI). Sfruttando i vasti contenuti proprietari di Moody’s e i più recenti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), il prodotto aiuta i clienti a generare nuove informazioni grazie all’ampiezza e alla profondità della ricerca sul credito, dei dati e delle analisi di Moody’s.









In quanto primo strumento di ricerca alimentato dall’intelligenza artificiale generativa disponibile in commercio per i partecipanti ai mercati finanziari, Moody’s Research Assistant sintetizza enormi quantità di informazioni in modo che gli utenti possano valutare le opportunità di prestito o di investimento, monitorare gli sviluppi, confrontare gli enti e migliorare i flussi di lavoro analitici in modo rapido e su scala.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

