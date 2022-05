Riassunto: Moody’s evidenzia i suoi impegni per la sostenibilità in due nuovi rapporti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) oggi ha pubblicato i suoi rapporti 2021 Stakeholder Sustainability e Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) (Task force sulle informazioni finanziarie relative al clima). Moody’s mette la sostenibilità al centro della sua attività, e il Rapporto sulla sostenibilità evidenzia l’ampia gamma del lavoro svolto in tutta la società per costruire un Better Business, sostenere Better Lives e offrire Better Solutions. Il Rapporto TCFD mette in luce la leadership di Moody’s in ambito climatico, compreso il progresso del suo piano di decarbonizzazione e una migliore analisi del rischio fisico e della transizione, oltre al ruolo svolto dalla società nella transizione alla fase zero assoluto (net-zero) aiutando i partecipanti del mercato ad affrontare i rischi e connessi al clima nonché le opportunità attraverso la sua gamma completa di offerte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

SHIVANI KAK



Relazioni con gli investitori



212.553.0298



shivani.kak@moodys.com

KIBUI PYRON



Comunicazioni



212.553.0935



kibui.pyron@moodys.com