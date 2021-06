Riassunto: Moody’s ESG Solutions: V.E offre una seconda opinione sulla Sustainable Financing Framework di Edison International

NEW YORK, LONDRA e PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Moody’s ESG Solutions ha annunciato oggi che V.E ha fornito una Second Party Opinion (SPO), una seconda opinione, sulla Sustainable Financing Framework di Edison International. La struttura regolerà le emissioni future di obbligazioni per finanziare categorie di progetti ambientali e sociali.

I progetti ecologici idonei mirano a contrastare i cambiamenti climatici evitando le emissioni di CO2, aumentando la resilienza agli effetti fisici dei cambiamenti climatici e migliorando l’efficienza energetica. I progetti sociali idonei intendono ridurre le disparità rendendo possibili le opportunità nelle acquisizioni di Edison per imprese commerciali diversificate, come piccole aziende di proprietà di minoranze etniche, donne, veterani e/o membri della comunità LGBT.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

