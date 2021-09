Riassunto: Moody’s e BitSight si alleano per creare una piattaforma integrata sul rischio in materia di cibersicurezza

Con l’aumento delle perdite legate al segmento informatico, questa importante collaborazione crea per i clienti una capacità esclusiva di identificare e quantificare il rischio e l’esposizione finanziaria in ambito cibernetico

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) e BitSight oggi hanno annunciato un cospicuo investimento da parte di Moody’s mirato all’ulteriore miglioramento delle offerte e delle capacità di BitSight di creare una piattaforma completa, integrata e leader di settore per la valutazione del rischio cibernetico. Questa transazione dimostra il crescente impatto strategico, finanziario e operativo del rischio informatico per organizzazioni e mercati.

Nel corso degli ultimi 18 mesi, la crescita esponenziale di ciberattacchi e ransomware è costata alle organizzazioni diverse centinaia di miliardi di dollari, ha messo in pericolo la stabilità e la reputazione delle aziende internazionali e ha creato un bisogno imprescindibile di valutare e quantificare il loro rischio IT da parte di alti dirigenti e consigli di amministrazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

