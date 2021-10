Riassunto: Moody’s Analytics lancia un’avanzata soluzione per la finanza strutturata

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Analytics è lieta di annunciare il lancio di ABS Suite Plus, una versione di nuova generazione della sua soluzione leader di settore per l’amministrazione completa della finanza strutturata, la contabilità, l’ottimizzazione dei fondi e l’analisi. Integrando l’automazione del flusso di lavoro, l’ottimizzazione dei fondi e capacità avanzate di reportistica, ABS Suite Plus approfondisce le competenze di Moody’s Analytics in quest’area a seguito dell’investimento mirato nell’attività ABS Suite di Deloitte.

Gli emittenti di finanza strutturata si trovano a far fronte a molteplici difficoltà, come audit, conformità, reportistica e altri obblighi operativi. ABS Suite Plus, progettata per diversi tipi di ruoli degli utenti, supporta i programmi di emissione di cartolarizzazioni di qualsiasi dimensione, classe di asset e complessità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

TRACY FINE



Moody’s Analytics, comunicazioni

+1.415.874.6013

Moody’s Analytics, rapporti con i media

moodysanalytics.com

twitter.com/moodysanalytics

linkedin.com/company/moodysanalytics