Riassunto: Moody’s Analytics lancia un tool di gestione di attività e passività per gli investimenti assicurativi

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Analytics è lieta di annunciare il lancio di RiskIntegrity™ Investment Insight, una soluzione ALM (Asset-Liability Management) mirata alle compagnie assicurative. Combinando le capacità dei dati e di modellazione di tutto l’ambiente di Moody’s Analytics, il nuovo strumento aiuta gli assicuratori a creare portafogli di investimento basati sulla consapevolezza dell’esposizione alle passività e sulla miglior valutazione delle strategie di investimento, grazie a una serie di indicatori delle performance.

Nella gestione delle rispettive strategie di investimento, le compagnie assicurative devono far fronte a numerose difficoltà, tra cui la comprensione dell’impatto delle classi di asset alternative, il contenimento del rischio operativo legato alla gestione di dati e modelli complessi e l’adattamento alle modifiche in ambito normativo. Disponibile come soluzione software-as-a-service (SaaS), RiskIntegrity Investment Insight aiuta i team ALM e di investimento del comparto assicurativo ad affrontare questi problemi concretizzando il contenuto e i modelli core di Moody’s Analytics in analisi e relazioni su richiesta e semplici da utilizzare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

TRACEY SCOTT



Moody’s Analytics, comunicazioni



+44.207.772.5207



Moody’s Analytics, rapporti con i media

moodysanalytics.com

twitter.com/moodysanalytics

linkedin.com/company/moodysanalytics