Riassunto: Moody’s Analytics arricchisce la sua soluzione di gestione del ciclo di vita del credito con capacità di valutazione del rischio climatico

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Analytics è lieta di annunciare di aver incluso capacità di valutazione del rischio climatico in CreditLens™, la piattaforma fiore all’occhiello dell’azienda dedicata alla gestione del ciclo di vita del credito. Grazie a questa integrazione, i finanziatori possono prendere decisioni informate valutando l’impatto climatico nella qualità del credito dei propri clienti.

Gli istituti finanziari di tutto il mondo stanno sempre più valutando l’impatto di rischi e opportunità climatiche sulle loro attività. I rischi derivanti dal cambiamento climatico possono avere ripercussioni su ricavi, costi e reputazione di imprese e asset, con conseguenti rischi creditizi e relativi impatti per i finanziatori commerciali, ma la necessità della transizione verso un’economia resiliente e a zero emissioni nette presenta anche delle opportunità per i prodotti finanziari innovativi.

