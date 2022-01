Riassunto: Monrol firma l’accordo per concedere in licenza a Curium la sua tecnologia di produzione GMP Grade Lu-177 n.c.a

ISTANBUL–(BUSINESS WIRE)–Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo con Curium Netherlands B.V (Curium) per concedere in licenza la sua tecnologia avanzata di produzione LuMagic® per il radioisotopo medico di grado GMP, no-carrier-added 177Lu (n.c.a. 177Lu). L’accordo consentirà il trasferimento delle attrezzature e forniture pertinenti da Monrol a Curium.

Monrol è uno dei pochi produttori di Lutetium-177 n.c.a. in tutto il mondo, grazie alle sue capacità di fornitura continua. Il processo produttivo del Lu-177 di Monrol è una tecnologia di lavorazione esclusiva, che utilizza un metodo produttivo più pulito e sicuro, con capacità stabile di arricchimento dell’isotopo.

