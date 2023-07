Riassunto: Mondee lancia innovativa piattaforma IA e marketplace per esperienze di viaggio in occasione del primo anniversario della quotazione sul Nasdaq

La piattaforma IA di nuova generazione generativa e conversazionale Abhi è ora completamente integrata nel marketplace di Mondee, per erogare esperienze di viaggio in stile full immersion per viaggiatori in tutto il mondo e mettere a disposizione di influencer ed esperti di viaggio conoscenze globali e realizzazione locale

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mondee Holdings Inc. (Nasdaq: MOND) (“Mondee” o la “Società”), marketplace di nuova generazione incentrato sulla tecnologica operante nel mercato dei viaggi del valore di mille miliardi di dollari, ha annunciato in data odierna che Abhi, rivoluzionaria piattaforma IA pensata in primis per l’uso mobile con funzionalità conversazionali commerciali tra più interlocutori, è ora completamente integrata nel Travel Marketplace di Mondee. Lanciato in occasione del primo anniversario della quotazione di Mondee sul Nasdaq, il marketplace di Mondee mette a disposizione una serie di opzioni di viaggio globali, con supporto collaborativo tramite IA integrato per tutte le componenti, dai trasporti aerei alle sistemazioni alberghiere e alle case vacanza, passando per trasporti su strada, crociere, tour, pacchetti, attività ed eventi 1, tutti fruibili in loco.





