Riassunto: monday.com debutta il primo spot del Big Game

La più grande campagna di marketing dell’azienda presenta un mondo dove si può lavorare senza limiti

NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) (“monday.com”), un sistema operativo per il lavoro (Work OS) con quale le organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare gli strumenti e i metodi di cui hanno bisogno per gestire ogni aspetto del loro lavoro, ha svelato oggi il suo nuovissimo spot che andrà in onda durante il Super Bowl LVI, questa domenica 13 febbraio.

La campagna è intitolata “Work without Limits” (“Lavora senza limiti”), concepita per come monday.com democratizza il potere del software e dare a qualsiasi professionista in qualsiasi ruolo l’opportunità di reimmaginare il lavoro.

