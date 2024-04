Riassunto: monday.com annuncia la nomina del suo primo Direttore generale EMEA

Pierre Berlin seguirà la crescita di monday.com nella regione

LONDRA e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) (“monday.com”), la piattaforma multi-prodotto che gestisce tutti i principali aspetti delle attività lavorative, ha annunciato oggi la nomina di Pierre Berlin in qualità di Direttore generale per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA).









Questa nuova funzione fa parte della struttura regionale ibrida di monday.com, che rende indipendenti i singoli mercati offrendo al contempo una forte connessione con le funzioni principali globali, supporta il movimento upmarket dell’azienda e ne rafforza la leadership globale. La struttura regionale ibrida è stata definita a ottobre 2023 con le nomine di Jamison Powell in qualità di Direttore generale per il Nord America e di Dean Swan come Direttore generale dell’area Asia-Pacifico e Giappone.

