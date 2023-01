Riassunto: Modus Create acquisisce l’azienda rumena di ingegneria del software Clarisoft

È la quinta acquisizione da parte di Modus Create in 12 mesi

RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Modus Create, un’azienda di consulenza di trasformazione digitale ha annunciato oggi di aver acquisito Clarisoft, una società rumena di ingegneria del software con una vasta esperienza nello sviluppo di prodotti personalizzati per le imprese.

Questa è la quinta acquisizione da parte di Modus Create negli ultimi 12 mesi, finendo in bellezza un anno di rapida crescita e inclusione sull’elenco di Inc. 5000 per l’ottava volta consecutiva. Da maggio, Modus Create ha ampliato la sua offerta attraverso le acquisizioni della società di ingegneria del software Tweag; l’azienda di sviluppo dei prodotti Promptworks; e le aziende di consulenza Atlassian Atlas Authority e Twybee.

