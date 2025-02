Riassunto: Mobileum lancia RAID 9: un approccio trasformativo alla gestione del rischio nelle telecomunicazioni

Rivoluzionare la collaborazione tra i team per la garanzia finanziaria e la mitigazione del rischio nei gestori di telecomunicazioni

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), un leader nella fornitura globale di soluzioni di analisi e reti, è entusiasta di annunciare il rilascio di RAID 9, l'ultima evoluzione della sua piattaforma di gestione del rischio leader nel settore. Sviluppandosi dalla solida base delle versioni RAID precedenti, RAID 9 presenta progressi innovativi progettati per automatizzare la garanzia dei ricavi, la gestione delle frodi e la conformità finanziaria. Con una migliore mappatura del rischio e analisi dei dati all'avanguardia, RAID 9 consente ai CFO e ai team di audit di migliorare l'efficienza operativa affrontando nel contempo le complesse sfide in materia di rischi e normative.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti utili:

Gestione del rischio Gestione del prodotto

Carlos Marques | carlos.marques@mobileum.com | Cell.: +351 939650124

Media e comunicazioni aziendali

Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cell. +351 939650229