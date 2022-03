Riassunto: MO Technologies sceglie la piattaforma ArcGIS di Esri per supportare uno strumento alternativo di valutazione del merito creditizio

Il nuovo prodotto impiega i dati e le soluzioni di geocodifica di Esri per estendere la fornitura di servizi finanziari ai mercati sottoserviti

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–MO Technologies, che offre alle imprese dedite allo sviluppo di tecnologie per il settore finanziario (fintech) una visione più completa del merito creditizio individuale attraverso l’intelligence territoriale, ha adottato la piattaforma ArcGIS di Esri per fornire i dati precisi e regolarmente aggiornati su cui si basano gli strumenti di MO utilizzati per integrare i tradizionali modelli di valutazione del merito creditizio.

Consapevoli del fatto che la vita finanziaria delle persone non sempre si presta ad essere analizzata utilizzando i modelli impiegati dagli uffici di valutazione del credito e dalle banche, i vertici di MO ritengono che il possesso di maggiori informazioni sui luoghi in cui le persone vivono e lavorano possa contribuire a colmare le lacune sussistenti e a estendere la valutazione del merito creditizio ad alcune delle centinaia di milioni di persone escluse dal sistema finanziario.

“Le circostanze individuali possono cambiare drasticamente, come abbiamo visto negli ultimi due anni” ha affermato Javier Díaz-Cely, direttore delle divisione analisi presso MO.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relazioni pubbliche, Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com