Riassunto: Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards del 2024

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Mitsui Chemicals, Inc. (Tokyo: 4183; President & CEO: HASHIMOTO Osamu) ha annunciato oggi che le candidature online per il Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards del 2024 apriranno in data 1 settembre 2023.





Con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile della chimica e del settore industriale chimico, Mitsui Chemicals ha istituito il Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards dal 2004. Questa cerimonia consiste nel Catalysis Science Award e nel Catalysis Science Award for Creative Work, premi che riconoscono importanti risultati raggiunti nell’ambito scientifico della catalisi. Fino a oggi, questi premi sono stati conferiti a oltre 30 ricercatori provenienti dal Giappone e dal resto del mondo.

