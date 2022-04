Riassunto: Miro annuncia l’evento primaverile completamente virtuale Miro Next in cui, il leader della collaborazione visiva online, presenterà le sue ultime innovazioni

L’evento completamente virtuale di Miro includerà aggiornamenti sui prodotti, esclusive sessioni di breakout e altro ancora per mostrare ai team come la lavagna digitale sia solo l’inizio della collaborazione visiva

SAN FRANCISCO e AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Miro, la piattaforma online che accelera l’innovazione attraverso la collaborazione visiva, ha annunciato oggi Miro Next, un evento completamente virtuale in cui verranno presentate le ultimissime novità per i team ibridi quanto a prodotti e iniziative della società per i propri partner. Miro Next, che avrà luogo il 18 maggio 2022 alle 8.00 orario del Pacifico/17.00 orario dell’Europa centrale, è stato pensato per consentire a team in tutto il mondo di fare di più insieme.

Tutti sono alla ricerca di nuovi modi per avere successo e prosperare negli ambienti di lavoro ibridi del giorno d’oggi.

