Riassunto: Mindtech, fornitore di piattaforme di dati sintetici, annuncia una collaborazione strategica con Appen e raccoglie $3,7 milioni

** La collaborazione commerciale con Appen guiderà l’adozione di dati sintetici nell’intero settore globale dell’AI **





** La Società raccoglie $3,7 milioni da Appen e dagli investitori esistenti di Mindtech per sostenere la rapida crescita **

SHEFFIELD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Mindtech Global, sviluppatore della più importante piattaforma al mondo per la creazione di dati sintetici per la formazione per sistemi di visione AI, ha annunciato un investimento strategico guidato da Appen, il leader globale nei dati per il ciclo di vita dell’AI.

Questo nuovo round di investimento, compresa la partecipazione di Appen e di investitori esistenti di Mindtech, segue a un round di finanziamento da $3,25 milioni del luglio 2021 e verrà utilizzato per sostenere la rapida crescita della società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Cat Lenheim



cat@thoughtldr.com