Riassunto: MindMaze promuove il futuro del recupero neurale dell’arto superiore con una periferica intelligente di prim’ordine per la valutazione e l’allenamento della destrezza della mano

LOSANNA, Svizzera e BALTIMORA–(BUSINESS WIRE)–MindMaze, azienda leader a livello mondiale nello sviluppo di neuroterapici digitali guidati dall’intelligenza artificiale, è orgogliosa di annunciare il lancio negli Stati Uniti e nell’Unione europea di Izar®1 una periferica intelligente, prima nel suo genere, con marchio FDA e marchio CE, per i pazienti con problemi alla funzione motoria della mano. Izar è stato progettato per soddisfare una mancanza critica nell’assistenza neurologica odierna e si propone di essere il trattamento più efficace per la destrezza e la forza della mano in un’ampia gamma di patologie neurologiche. Questa periferica proprietaria rappresenta un significativo passo avanti negli sforzi di MindMaze per offrire un’assistenza più efficace ai pazienti attraverso la combinazione di periferiche intelligenti con il suo crescente portafoglio di soluzioni di Digital Care e Digital Medicine.





