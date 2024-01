Riassunto: Milestone Technologies rileva Suyati Technologies Pvt Ltd, azienda globale di soluzioni IT con vaste competenze in tecnologie Microsoft e Cloud, piattaforma del personale commerciale, ingegneria dei dati e analitica avanzata.

Suyati rafforza l’abilità di Milestone di promuovere soluzioni abilitate all’AI per i propri clienti attraverso una profonda esperienza e competenze di accelerazione della trasformazione della CX (esperienza clienti), ampliando inoltre nel contempo la presenza di Milestone.









FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Milestone Technologies, azienda globale di soluzioni digitali e servizi informatici con sede nella Silicon Valley, ha annunciato oggi l’acquisizione di Suyati Technologies Pvt Ltd, una società di informatica con sede a Kochi, in India, che offre soluzioni e servizi tecnologici in tecnologie Microsoft e Cloud, Salesforce Platform, Advanced Analytics. L’acquisizione amplia l’impronta globale di Milestone, rafforzandone il portafoglio di applicazioni e di servizi di ingegneria digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

