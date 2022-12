Riassunto: Milestone Technologies, Inc. accoglie l’investimento strategico del Gruppo Halifax

Milestone Technologies, Inc., fornitore leader di servizi IT a livello mondiale, collabora con The Halifax Group per accelerare la traiettoria di crescita dell’organizzazione

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Milestone Technologies Inc. (“Milestone”), fornitore leader di servizi IT a livello mondiale, ha annunciato che The Halifax Group (“Halifax”), una società di private equity del mercato medio che collabora con il management per investire in aziende leader di mercato, ha completato un investimento di controllo in Milestone. Inoltre, Two Sigma Impact, una società di private equity focalizzata sull’utilizzo della scienza dei dati e della tecnologia per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti, ha effettuato un investimento di minoranza, mentre H. I. G. Capital continuerà a mantenere una partecipazione in Milestone. G. Capital continuerà a mantenere una partecipazione in Milestone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

