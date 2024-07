Riassunto: Microsoft investe strategicamente in Cyclic Materials per accelerare l’innovazione tecnologica per il clima

Cyclic Materials ha sviluppato una tecnologia, la CC360 TM , specificamente per ottimizzare il recupero delle terre rare dai dischi rigidi, testata sul campo da un importante riciclatore di dispositivi elettronici

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Cyclic Materials, un’azienda all’avanguardia di riciclaggio di metalli, con una catena di approvvigionamento circolare per gli elementi in terre rare e altri metalli critici, ha annunciato oggi di aver ricevuto un investimento azionario dal Fondo per l’innovazione climatica di Microsoft, un’iniziativa volta ad accelerare lo sviluppo tecnologico e la diffusione di innovazioni per il clima. Questo investimento è rappresentativo dell’impegno di Microsoft per un’economia circolare e dell’interesse per il riciclaggio degli elementi in terre rare dei dischi rigidi.









