Riassunto: Microsoft ed Esri forniscono un’analisi centralizzata delle immagini satellitari in Azure Orbital

La tecnologia geospaziale ospitata sul cloud fornirà ai clienti dati relativi alle immagini di facile consumo

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–I satelliti forniscono ora volumi enormi di set di dati che richiedono procedure complesse di elaborazione, instradamento e archiviazione. Per rispondere alla crescente domanda per tali dati, Microsoft ha stretto una collaborazione con Esri, leader del settore dell’intelligence territoriale a livello mondiale, per effettuare l’analisi rapida dei dati estrapolati dalle immagini catturate dai fornitori di satelliti in orbita spaziale. La tecnologia ArcGIS Image di Esri elaborerà e analizzerà le immagini ospitate in Azure Orbital, la stazione satellitare terrestre come servizio di Microsoft.

Le organizzazioni operanti in pressoché tutti i settori fanno ora affidamento sull’intelligence territoriale derivata dalle immagini catturate da satelliti per migliorare le operazioni, delineare politiche e assumere decisioni commerciali informate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relazioni pubbliche, Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com