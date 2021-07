Riassunto: Michael Tong nominato direttore strategico di FunPlus

Il veterano del settore dei videogiochi contribuisce con 20 anni di esperienza all’espansione del team globale della società

ZURIGO, Svizzera e PECHINO–(BUSINESS WIRE)–FunPlus, prestigioso sviluppatore e casa editrice indipendente di giochi per dispositivi mobili, ha annunciato in data odierna di aver assunto Michael Tong con la qualifica di direttore strategico. Con 20 anni di esperienza quale membro del Consiglio di amministrazione, nonché competente stratega e consulente per il settore, Michael Tong coadiuverà lo sviluppo strategico e l’esecuzione della società per sostenerne la rapida crescita a livello globale.

“Per quasi dieci anni Michael Tong ha servito come investitore aggiungendo valore e dimostrandosi determinante per la nostra crescita e successo” ha dichiarato Andy Zhong, CEO di FunPlus.

