Riassunto: Merkle svela gli imperativi del 2022 per gestire l’esperienza clienti in una nuova era

La guida annuale offre conoscenze in tre aree fondamentali, compresi dati dei consumatori, misurazione e fedeltà a lungo termine.

COLUMBIA, Md.–(BUSINESS WIRE)–Merkle (www.merkleinc.com), una delle più importanti società di gestione dell’esperienza clienti (CXM) guidata dalla tecnologia e dai dati, ha svelato i suoi Imperativi per l’esperienza clienti nel 2022. La guida esecutiva è progettata per aiutare i marchi a identificare le principali considerazioni strategiche che daranno forma al nuovo anno e forniranno ai leader commerciali conoscenze azionabili per creare un vantaggio competitivo attraverso il marketing. Quest’anno, gli imperartivi esplorano tre temi, compresi dati, misura e impatto del commercio sulla fedeltà, e parlerà di come i marchi possono approcciare ciascuna di queste aree per rimanere davanti alla curva nel proprio settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kite Hill PR per Merkle



Bridget Callahan



bridget@kitehillpr.com