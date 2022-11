Riassunto: Merck, Synergis e IPS presentano la gestione dei documenti di ingegneria per semplificare la compliance e la validation

I leader di Merck, Synergis Software e IPS-Integrated Project Services presentano l’implementazione di Synergis Adept da parte di Merck per ottenere la validation per i requisiti cGMP

QUAKERTOWN, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Synergis Software, leader mondiale nelle soluzioni per la gestione dei documenti di ingegneria e dei flussi di lavoro, ha annunciato oggi che parteciperà a un panel collaborativo dal vivo con i leader di Merck, nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, e IPS-Integrated Project Services, LLC (di seguito IPS), leader riconosciuto nel settore dell’Engineering, Procurement, Construction Management and Validation (EPCMV), per presentare uno dei molti modi in cui MSD sta sfruttando la piattaforma Synergis Adept per semplificare la compliance e validation nelle sue strutture in tutto il mondo.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Scott Lamond



Vice President of Marketing



scott.lamond@synergis.com

215-302-3006