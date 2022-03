Riassunto: Mercator: i dati mostrano che i Paesi Bassi sono la base migliore per le aziende farmaceutiche

La classifica è stata stilata sulla base dell’efficienza dei costi e dei tempi

Gli Stati Uniti sono la giurisdizione più efficiente per quanto riguarda la rapidità commerciale

Brasile, Corea del Sud e Cina hanno ottenuto un punteggio più basso

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I Paesi Bassi sono stati identificati come la migliore giurisdizione in cui basare organizzazioni del settore farmaceutico quando si considerano le efficienze di costi e tempi, stando ai dati raccolti dall’azienda leader nella gestione del portafoglio globale delle organizzazioni (global entity portfolio management, GEPM), Mercator® by Citco, nel suo Pharmaceutical GEPM: Special Report.

La pandemia ha accelerato i processi di razionalizzazione delle operazioni delle aziende farmaceutiche; i dati granulari di Mercator hanno rivelato che la maggior parte delle aziende esplorate erano agili dal punto di vista organizzativo e dotate di solidi piani di continuità commerciale.

