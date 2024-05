Riassunto: Mercans triplica le risorse del suo centro innovazione globale per le buste paga

Il leader delle tecnologie per le buste paga effettua un investimento strategico nell’innovazione

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mercans, il leader globale delle tecnologie per buste paga, ha annunciato di aver triplicato le risorse di ricerca e sviluppo del suo centro di innovazione globale negli ultimi 12 mesi e di aver notevolmente accelerato il lancio di miglioramenti al suo stack tecnologico all’avanguardia per le buste paga.









Questo annuncio segue il recente lancio del suo innovativo motore di calcolo globale da lordo a netto G2N Nova. L’architettura di applicazioni stateless non è mai stata distribuita con successo nel settore globale delle buste paga, e G2N Nova è l’unico sistema per buste paga in grado di generare calcoli da lordo a netto precisi al 100% per oltre 100 paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mohsin Khan



hello@mercans.com

Berkeley Square House, 2nd Floor, Berkeley Square, London, UK.