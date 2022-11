Riassunto: Mercans si concentra sulle attività mondiali di calcolo delle retribuzioni e scinde il settore della consulenza in materia di assunzioni e risorse umane

L’attenzione focalizzata sulle attività mondiali di esternalizzazione e di software per il calcolo retributivo fa seguito a un anno di forte crescita caratterizzato dal raddoppio degli effettivi globali e dall’aumento di oltre il 40% delle entrate internazionali legate alle retribuzioni.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mercans, leader mondiale nella tecnologia del calcolo delle retribuzioni, ha diviso le attività di consulenza nella gestione del personale e HR da quelle correlate al software e alla gestione delle buste paga. A seguito della scissione, il business dei servizi di consulenza in materia di assunzioni e risorse umane continuerà a operare come entità indipendente diretta da un team manageriale distinto.

Tatjana Domovits, fondatrice e CEO del gruppo Mercans, ha dichiarato: “Le recenti performance delle attività di consulenza sull’acquisizione del personale e sulle risorse umane di Mercans sono state particolarmente solide, in particolare considerando le difficoltà a cui deve far fronte l’ambiente imprenditoriale in tutto il mondo”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mohsin Khan

hello@mercans.com

Berkeley Square House, 2nd Floor, Berkeley Square,



London, UK