Riassunto: Mercans ottiene lo status di Leadership nella categoria Global Managed Payroll Services (Multi-Country) – ISG Provider Lens™ 2023

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–ISG, azienda di ricerca indipendente, ha riconosciuto Mercans come Leader nel suo rapporto esclusivo Global Managed Payroll Services (Multi-Country) (Servizi globali di payroll gestiti per più Paesi) ISG Provider Lens™ 2023. Tra i fornitori di 36 soluzioni e servizi di payroll esaminati in ogni aspetto, Mercans è emersa come leader indiscusso nel settore. Questo prestigioso riconoscimento da parte di un’importante società di analisti consolida la posizione di Mercans come leader tecnologico nel settore del payroll.









ISG ha elogiato Mercans per la sua Digital Transformation in Streamlined Payroll (Trasformazione digitale nel payroll semplificato). Il motore di payroll gross-to-net (da lordo a netto) a piattaforma singola è rivoluzionario e ha cambiato l’intero settore del payroll a livello globale. La sua G2N Nova è l’unica applicazione di payroll universale che consente l’elaborazione di calcoli di payroll gross-to-net in più di 100 Paesi nel giro di pochi secondi e senza archiviare i dati dei dipendenti.

