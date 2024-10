Riassunto: Mercans nominata un leader mondiale nella tecnologia del ruolo paga per il secondo anno consecutivo – ISG Provider Lens™ 2024

Mercans ha ottenuto il riconoscimento per l’innovativa piattaforma per il ruolo paga basata sull’IA e per la flessibilità globale









LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Per il secondo anno consecutivo ISG, una società di ricerca indipendente, ha nominato Mercans un Leader, nello studio sui servizi riguardanti il ruolo paga gestiti globalmente Global Managed Payroll Services (Multi-Country) ISG Provider Lens™ 2024.

In questa valutazione annuale condotta su 26 imprese che sviluppano servizi e soluzioni per il ruolo paga, Mercans è spiccata come un leader nel settore per la sua piattaforma G2N Nova che utilizza soluzioni avanzate di intelligenza artificiale (IA) e machine learning (ML) per offrire servizi relativi al ruolo paga accurati e anonimi ad aziende di tutto il mondo. La capacità della piattaforma di automatizzare i flussi di lavoro ed eliminare l’intervento umano fa sì che le operazioni riguardanti il ruolo paga sia sicure ed esenti da errori, rafforzando ulteriormente la posizione di Mercans come un leader nel settore.

