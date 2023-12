Riassunto: Mercans emerge come un leader nella trasformazione delle procedure aziendali riguardanti il ruolo paga in Avasant RadarView

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Avasant, una società di analisi famosa nel mondo, ha nominato Mercans un leader nella trasformazione delle procedure riguardanti il ruolo paga nella valutazione annuale RadarView per il 2022-2023. Mercans si è distinta nettamente fra 27 imprese valutate riguardo all’offerta costante di valore eccezionale sul mercato. La completa analisi del settore condotta da Avasant categorizza le imprese in ‘sfidanti’, ‘dirompenti’, ‘innovatrici’ e ‘leader’. Avasant ha inserito Mercans nel gruppo principale, quello delle imprese leader, confermandone il ruolo di prestigio in relazione alla tecnologia impiegata nel settore globale del ruolo paga.









Nell’arco di un anno Mercans è passata, nella valutazione condotta da Avasant, da impresa dirompente a leader nel settore, dimostrando gli straordinari progressi fatti in tutte le dimensioni di eccellenza critiche contemplate da RadarView – maturità della prassi, ecosistema del dominio, investimenti e innovazione.

