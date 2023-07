Riassunto: Mercans annuncia G2N Nova: il suo ultimo software per la contabilità da lorda a netta del personale per più paesi

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mercans, società leader globale nel settore della contabilità del personale, ha lanciato sul mercato il suo rivoluzionario software di terza generazione, G2N Nova. L’ultima versione dell’innovativa piattaforma di Mercans per la contabilità del personale migliora ulteriormente le capacità di calcolo delle retribuzioni da lorde a nette e introduce una serie di nuove funzioni che consentono alle multinazionali di accorpare e digitalizzare i processi di pagamento internazionali.





L’innovativa tecnologia di Mercans per la contabilità del personale va in diretta competizione con il più tradizionale modello di outsourcing che è fortemente dipendente dai provider per la contabilità locali (ICP) e da soluzioni software di terze parti. G2N Nova, sviluppato per la contabilità globale, fa affidamento su tecnologie all’avanguardia come Machine learning, RPA Data lakes, Unstructured data management e la datafication digitale.

Mentre i software per la contabilità più tradizionali non sono in grado di supportare la contabilità per più paesi in una sola versione, l’architettura orizzontale del software di Mercans riusa le caratteristiche in comune nei calcoli delle contabilità di paesi diversi e tiene in considerazione eventuali norme locali grazie a dei moduli di conformità facilimente configurabili.

