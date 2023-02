Riassunto: Mercans accoglie nel suo consiglio di amministrazione Pete Tiliakos, ideatore del payroll globale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mercans, leader tecnologico del payroll globale, ha annunciato oggi che Pete Tiliakos è entrato a far parte del suo consiglio di amministrazione in qualità di amministratore non esecutivo. Pete è un rinomato leader globale della strategia dei prodotti payroll, analista del settore delle risorse umane, consulente e leader di pensiero. Questa nomina fa seguito all’ingresso di Steve Goldberg, veterano del settore, nel consiglio di amministrazione di Mercans lo scorso ottobre.





Nell’annunciare la nomina di Pete, il consiglio di amministrazione di Mercans ha dichiarato: “Pete apporta una prospettiva indipendente e nuova alla strategia e alla struttura di governance di Mercans. La sua esperienza e le sue intuizioni rafforzano il consiglio di amministrazione e il team di gestione esecutivo del fornitore globale di servizi payroll ed EOR. L’ampia conoscenza del settore di Pete è molto ricercata e le sue prospettive sono molto apprezzate”.

