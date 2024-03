Riassunto: MEO e iBASIS espandono la partnership globale riguardante i servizi mobili e voce

L’accordo pluriennale di esternalizzazione dei servizi mobili e voce internazionali è stato esteso

La partnership è stata ampliata per coprire servizi 5G e gli sms in uscita internazionali

e gli sms in uscita internazionali Inoltre iBASIS aprirà un PoP nel data center MEO Altice Linda-a-Velha





LEXINGTON, Massachussets–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per comunicazioni per operatori e player digitali, e MEO, la principale società di telecomunicazioni portoghese, attraverso il suo business Altice Wholesale Solutions, hanno rinnovato l’accordo di esternalizzazione che le fa partner preferito per servizi mobili e voce internazionali. La partnership strategica è stata ampliata per includere servizi mobili 5G e sms in uscita internazionali.

Inoltre iBASIS migliorerà la sua connettività globale aprendo un punto di presenza (PoP) IPX nel data center MEO Linda-a-Velha (LdV) creato recentemente.

