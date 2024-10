Riassunto: Menlo Security supera i 100 mln di $ di ARR, offre il prodotto più avanzato nel settore dei browser aziendali sicuri

Oltre 1.000 imprese che devono far fronte ad attacchi informatici attraverso i browser contano su Menlo Security per offrire a più di 8 milioni di utenti in tutto il mondo un’esperienza di navigazione del web sicura

MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)–Menlo Security, pioniere della tecnologia dei browser aziendali sicuri, oggi ha annunciato di avere superato i 100 milioni di dollari in ricavi ricorrenti annuali (ARR) e di avere conseguito una crescita del 50% negli ultimi 24 mesi. Oltre 1.000 agenzie governative e aziende di livello internazionale contano su Menlo Security per offrire un’esperienza di navigazione sicura, su qualsiasi browser e dispositivo.





“Raggiungere il traguardo dei 100 milioni di dollari in ARR dimostra inequivocabilmente la validità della nostra visione e rispecchia direttamente la fiducia che i clienti ripongono in noi per proteggere e gestire i loro browser”, commenta Amir Ben-Efraim, Ceo e co-fondatore di Menlo Security. “Le imprese hanno riconosciuto la necessità della sicurezza del browser e la nostra soluzione offre elevata efficacia insieme a un’esperienza d’uso trasparente facile da attuare e gestire. Siamo orgogliosi della vasta implementazione presso clienti di tutte le dimensioni in ogni parte del mondo”.

