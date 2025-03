Riassunto: MEMX nomina David Mellor alla guida delle vendite globali di tecnologie di mercato

L'assunzione di Mellor, residente a Londra, segna un passo fondamentale nell'espansione internazionale di MEMX.

NEW YORK E LONDRA--(BUSINESS WIRE)--MEMX, una borsa valori basata sulle tecnologie fondata dai propri membri per favorire tutti gli investitori, ha annunciato oggi la nomina di David Mellor a responsabile delle vendite globali di tecnologie di mercato della società. Mellor risiederà a Londra e si occuperà del continuo sviluppo dell'attività della società nel settore delle tecnologie di mercato, dando priorità alla sua espansione internazionale.

Prima di entrare in MEMX, Mellor ha lavorato quattro anni per la London Stock Exchange Group, guidando di recente la trasformazione tecnologica della sua attività FX e in precedenza la crescita nelle regioni EMEA e Asia.

