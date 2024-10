Riassunto: Megaport si espande aprendo altri 14 centri dati in tutta Europa e rafforza le operazioni attraverso partnership strategiche

I nuovi punti di presenza e partnership con i centri dati di Portus e NorthC e con Sipartech favoriscono la crescita di Megaport in Europa

BRISBANE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), leader mondiale nella fornitura di Network as a Service (NaaS), è orgogliosa di annunciare la sua espansione in Europa con 14 nuovi centri dati in sette paesi, oltre a partnership strategiche con i centri dati di Portus e NorthC e con Sipartech in località chiave.









Questi nuovi punti di presenza (PoP) e partnership estendono in modo significativo la portata dei servizi di Megaport, consentendo ai clienti di connettersi a un ecosistema molto più ampio di fornitori di servizi e centri dati in tutta Europa attraverso un underlay di rete scalabile e ad alte prestazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande dei media

Adam Hennessy, responsabile marketing – marchio e comunicazione, Megaport



Telefono: +61 7 3088 7400



media@megaport.com