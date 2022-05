Riassunto: Megaport annuncia una collaborazione strategica con Bechtle per la fornitura di servizi di rete come servizio (NaaS)

L’accordo stipulato da Megaport con Bechtle consentirà alle aziende di accelerare la loro trasformazione digitale e quella delle loro reti.

BRISBANE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), prestigioso fornitore di servizi di rete come servizio (Network as a Service, NaaS), ha annunciato di aver stipulato un accordo di distribuzione con Bechtle, il maggiore fornitore di sistemi IT della Germania, nonché uno dei principali fornitori europei di soluzioni IT per il settore del commercio elettronico. L’accordo permetterà alle imprese che desiderano modernizzare le loro reti e accelerare la loro trasformazione digitale di accedere alla piattaforma privata globale per reti definite da software (Software Defined Network, SDN) di Megaport attraverso Bechtle.

“L’introduzione della popolare piattaforma NaaS di Megaport nel portafoglio di Bechtle aiuterà i clienti a modernizzare più facilmente la loro connettività di rete e a collegarsi prontamente ai maggiori fornitori di servizi cloud” ha dichiarato Rodney Foreman, direttore delle entrate presso Megaport.

