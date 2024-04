Riassunto: MediaCo acquisisce i contenuti e le attività digitali di Estrella Media

L’operazione creerà una delle più grandi piattaforme mediatiche multiculturali del paese.

NEW YORK & LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–MediaCo Holding Inc. (Nasdaq: MDIA) (“MediaCo”) ha annunciato oggi l’acquisizione di tutte le attività di rete, di contenuto, digitali e commerciali di Estrella Media. Tra i marchi di Estrella Media che entrano a far parte di MediaCo ci sono la rete EstrellaTV e la sua influente attività di contenuti video lineari e digitali, nonché i tanti canali digitali di Estrella Media, tra cui i quattro canali FAST – EstrellaTV, Estrella News, Cine EstrellaTV ed Estrella Games – e l’app EstrellaTV. La transazione si è conclusa il 17 aprile 2024.





MediaCo, che gestisce le emittenti radiofoniche urbane HOT 97 e WBLS 107.5 a New York, riunirà sotto lo stesso ombrello le attività legate ai contenuti video, audio e digitali in lingua spagnola di Estrella Media.

