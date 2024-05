Riassunto: L’Empire State Building stringe una partnership con WhatsApp e il team di F1 Mercedes-AMG PETRONAS per produrre un dinamico spettacolo di luci, una corsa dimostrativa in Fifth Avenue, esclusive pop-up e altro ancora

Le celebrazioni hanno incluso visite di Lewis Hamilton e Toto Wolff all’Osservatorio dell’Empire State Building, famoso nel mondo, e una dimostrazione di auto di F1 mai vista prima lungo Fifth Avenue

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–L’Empire State Building (ESB) oggi ha presentato un evento ‘dalla strada all’Osservatorio’ per gli appassionati a New York City, in collaborazione con WhatsApp, che ha incluso una visita del pilota Lewis Hamilton del team di F1 Mercedes-AMG PETRONAS per celebrare la rapida crescita di WhatsApp negli Stati Uniti e una dimostrazione di auto di F1 lungo una strada leggendaria di New York City, Fifth Avenue.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

MEDIA

Empire State Realty Trust

Jamie Steinberg



212-400-3339



Jsteinberg@esrtreit.com