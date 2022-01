Riassunto: MDSLink crea MaGiC™

Estende reti in fibra con 2,5 Gbps di velocità di trasferimento dati su cavo coassiale

BETHLEHEM, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Per rispondere alle esigenze di ampliamento delle reti in fibra ottica a livello mondiale e alla costante richiesta di banda larga affidabile, MDSLink, Inc. propone MaGiC™, un modulo di rete ad alte prestazioni che utilizza il cavo coassiale esistente. MaGiC è un modulo a basso costo, facile da installare che estende la portata dei collegamenti in fibra ottica in palazzi, case, hotel, resort, uffici o in qualsiasi edificio provvisto di un cavo coassiale.

MaGiC-SFP 2.5™ (Multi-Gigabit Coax Small Form-factor Pluggable) raggiunge fino a 2,5 Gbps di velocità effettive di trasferimento dati simmetrico, quando collegato a una rete Ethernet (SFP/SFP+porta).

Applicazioni:

– Installazione negli ultimi 100 metri usando il cavo coassiale preesistente dell’edificio.

– Carico di ritorno AP wireless in loco.

