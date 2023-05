Riassunto: MDS Global lancia la piattaforma di intelligence decisionale per il marketing basata sull’IA “MDS DecisionAI” che consente alle società di telecomunicazioni di ridurre il ricambio di personale e di aumentare i ricavi

WARRINGTON, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Oggi MDS Global, leader nello sviluppo dell’ineguagliato binomio di soluzioni per sistemi di supporto al business (BSS) e per la fatturazione nei settori B2B/B2C, ha lanciato MDS DecisionAI, una nuova piattaforma di intelligence decisionale per il marketing che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per fornire i dati approfonditi, cruciali di cui gli operatori di reti mobili (MNO) e quelli di reti virtuali mobili (MVNO), gli operatori di linee fisse e gli operatori secondari con ambiziosi obiettivi hanno bisogno per crescere e surclassare la concorrenza.

MDS DecisionAI offre una suite complete di moduli IA specifici per il settore delle telecomunicazioni – previsioni, ricambio del personale, modelli di tendenze e analisi del mix di media e marketing – che aiuterà le aziende a ottimizzare la loro strategia commerciale.

