Riassunto: McAfee nomina Craig Boundy all’incarico di Presidente e Direttore generale

Il veterano del settore entra in McAfee per accelerare la trasformazione, l’innovazione e la crescita della base clienti

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–McAfee, un leader globale nella protezione online, oggi ha annunciato la nomina di Craig Boundy a Presidente e Direttore generale, a partire dal 21 agosto 2024. Boundy, esperto dirigente con oltre 25 anni di esperienza nell’amministrazione, entra in McAfee da Experian dove ha ricoperto l’incarico di Direttore delle operazioni, e precedentemente quello di CEO per il Nord America.









“Siamo molto lieti di accogliere Craig in McAfee”, ha dichiarato Bruce Chizen, Presidente del Consiglio di amministrazione di McAfee. “È un leader di successo con un enorme talento e una solida tradizione alla guida di strategie di forte crescita e di creazione di valore duraturo sia per i clienti che per i collaboratori”.

