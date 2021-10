Riassunto: Mbanq si allea con Temenos per lanciare la prima soluzione ‘Credit Union-as-a-Service’ al mondo e velocizzare la diffusione della ‘banca come servizio’ sul mercato statunitense

Temenos stringe un partenariato con Mbanq, azienda della Silicon Valley, per dare vita a un’innovativa offerta CUaaS (Credit Union-as-a-Service) rivolta alle cooperative di credito statunitensi, un settore valutato in 3,6 miliardi di dollari USA annui

Grazie alla soluzione CUaaS di Mbanq, basata su The Temenos Banking Cloud , le cooperative di credito possono tagliare sui tempi di commercializzazione e proporre ai soci servizi finanziari digitali all’avanguardia, a costi totali di proprietà ridotti

Prima proposta end-to-end al mondo pensata per il credito cooperativo, la soluzione CUaaS integra una moderna tecnologia finanziaria digitale con operatività completa e conformità legale

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Mbanq, con sede nella Silicon Valley, provider attivo nel segmento BaaS (Banking-as-a-Service) e tra le FinTech a più rapida crescita a livello globale, oggi annuncia la sigla di un accordo strategico con Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario basato sull’open cloud, imperniato sul lancio di un’innovativa offerta CUaaS (Credit-Union-as-a Service), per velocizzare la diffusione del modello BaaS in tutti gli Stati Uniti.

