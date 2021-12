Riassunto: Maxon annuncia un accordo per acquisire i beni di Pixologic, azienda produttrice di ZBrush

L’acquisizione porta a Maxon l’esperienza di scultura e pittura 3D leader nel settore

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di strumenti creativi superiori per artisti, oggi ha annunciato di essere entrata in un accordo definitivo per acquisire i beni di Pixologic, i creatori di ZBrush, un software di scultura e pittura premiato dall’Academy Award. La chiusura dell’acquisizione è prevista per il quarto trimestre del 2021 ed è e soggetta a una tradizionale approvazione normativa e a condizioni di chiusura. Fino a quando non sarà conclusa la transazione, ogni società continuerà ad operare in modo indipendente. Alla chiusura, il fondatore e CEO di Pixologic, Ofer Alon and his team will join Maxon.





