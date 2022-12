Riassunto: Mavenir vince il Most Innovative Cloud Product Award per Telco Cloud Solution da Light Reading

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti con software cloud-native che funziona su qualsiasi cloud e trasforma il modo in cui il mondo si connette, ha vinto il Most Innovative Cloud Product Award da Leading Lights per la sua Telco Cloud Solution.

La soluzione cloud Telco di Mavenir offre ai CSP un portafoglio completo di software di rete che è al 100% cloud-native ed funziona in qualsiasi ambiente cloud privato, pubblico e ibrido. Il cloud-native è richiesto per supportare l’ambiente eterogeneo 5G in modo automatico, con microservizi implementati in container che offrono il posizionamento di carichi di lavoro nel posto giusto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mavenir – Contatti PR:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (US)



Emmanuela Spiteri (EMEA)