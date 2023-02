Riassunto: Mavenir testa la tecnologia di AMD in tutto il suo portafoglio radio con Open RAN OpenBeam™ e Converged Packet Core

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti con un software cloud nativo eseguibile su qualsiasi cloud, oggi ha annunciato nuove iniziative, in collaborazione con AMD, per aiutare i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) nella transizione verso le reti di telecomunicazione cloud native.

In primo luogo, Mavenir e AMD collaborano nell’Open RAN per creare una tecnologia radio leader di settore. Mavenir ha incorporato i dispositivi RFSoC Zynq™ Ultrascale+™ di AMD nel portafoglio radio Mavenir OpenBeam™ e, tramite questo partenariato, le due aziende continuano a collaborare per introdurre nuove funzionalità, caratteristiche e capacità per i clienti.

