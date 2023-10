Riassunto: Mavenir si aggiudica due progetti consortili 5G nell’ambito del concorso Open Networks Ecosystem del governo britannico

READING, Regno Unito–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, azienda che sviluppa software di rete per creare il futuro dei network mediante soluzioni native sul cloud eseguibili su qualsiasi cloud, ha ottenuto due progetti 5G Open RAN, che rappresentano una novità mondiale, nell’ambito del concorso Open Networks Ecosystem del governo britannico, finalizzato all’adozione di tecnologie di rete aperte e interoperabili.





I progetti hanno ottenuto un finanziamento governativo attraverso il Dipartimento per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia (DSIT). Scopo dei progetti sarà la ricerca di approcci innovativi volti a ottimizzare le prestazioni della rete Open RAN in ambienti ad alta densità di domanda (HDD). I siti HDD – tra cui città, aeroporti, stadi sportivi e grandi eventi pubblici – presentano le condizioni più difficili per le prestazioni tecniche delle reti mobili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

