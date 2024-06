Riassunto: Mavenir, Qualcomm ed EchoStar eseguono la prima dimostrazione nel settore della soluzione RedCap Open RAN 5G sulla rete mobile Boost

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, azienda che sviluppa infrastrutture di rete native sul cloud per creare il futuro dei network, Qualcomm ed EchoStar hanno eseguito una dimostrazione coronata dal successo delle funzionalità RedCap (Reduced Capability) 5G della soluzione Open vRAN (Open virtualized Radio Access Network) sulla rete mobile Boost negli Stati Uniti. È stata così raggiunta una pietra miliare – impiegando il sistema modem-RF Qualcomm Snapdragon® X35 5G – che segna la prima validazione delle funzionalità 3GPP RedCap 5G su una rete Open RAN e rappresenta una promessa significativa per casi d’uso di dispositivi connessi e IoT 5G preesistenti e futuri.





Le soluzioni RedCap sono progettate per offrire copertura superiore ma con bassa potenza, riducendo i costi di connettività commerciale per casi d’uso che non richiedono funzionalità nell’intera banda larga – da dispositivi nel settore consumer connessi ad applicazioni IoT aziendali.

